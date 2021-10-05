« أدعولها » .. هنادي مهنا تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاجر أحمد بعد إصابتها بكورونا

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كشفت الفنانة الشابة هاندي مهنا، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاجر أحمد بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلة :«الحمد الله ربنا يشفيها ويعافيها أدعولها».

وأضافت أنها سعيدة بردود الأفعال التي تلقتها على دورها في حكاية «بدون ضمان»، إحدى حكايات مسلسل «الإ أنا»، قائلة :«مكنتش متوقعة نجاح المسلسل، وسعيدة جداً بردود الأفعال والترندات اللي حققها المسلسل».

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يذاع على شاشة «الحدث اليوم»، :«أول حاجة شدتني في الدور أنه واقعي جدا وكل المشاكل اللي بيقدمها موجودة فعلا عند البنات وموقف البعض بالسكوت على المشاكل».

وتناقش الحكاية المشاكل الزوجية في السنة الأولى من الزواج والتغييرات التي تحدث بعد انتهاء شهر العسل.