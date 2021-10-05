أخبار عاجلة

وزيرة الهجرة تهنئ أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة لفوزها بجائزة «ماكلين» -
هاكرز إيرانيين يخترقون حسابات خاصة بشركات أمن إسرائيلية وأمريكية -
إعصار «كومباسو» يضرب الفلبين مخلفًا 9 قتلى و11 مفقودًا -
الأسد يصدر أمرًا بإنهاء «الاحتفاظ والاستدعاء» في الجيش السوري -
60 ضيفا بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي (القائمة كاملة) -
رامي جمال يصدم زوجته : «بفكر أطلقك..الحمد لله إننا مخلفناش» (صورة) -
"الزعاق": اليوم بداية "الوسم".. فيه 4 ظواهر وهذه مدته الحسابية والتأثيرية -
الاحتفالات تعم ساحة التحرير بعد تقدم التيار الصدري في الانتخابات -
صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة -
«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

« أدعولها » .. هنادي مهنا تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاجر أحمد بعد إصابتها بكورونا

Print
« أدعولها » .. هنادي مهنا تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاجر أحمد بعد إصابتها بكورونا « أدعولها » .. هنادي مهنا تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاجر أحمد بعد إصابتها بكورونا

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت الفنانة الشابة هاندي مهنا، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاجر أحمد بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلة :«الحمد الله ربنا يشفيها ويعافيها أدعولها».

وأضافت أنها سعيدة بردود الأفعال التي تلقتها على دورها في حكاية «بدون ضمان»، إحدى حكايات مسلسل «الإ أنا»، قائلة :«مكنتش متوقعة نجاح المسلسل، وسعيدة جداً بردود الأفعال والترندات اللي حققها المسلسل».

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يذاع على شاشة «الحدث اليوم»، :«أول حاجة شدتني في الدور أنه واقعي جدا وكل المشاكل اللي بيقدمها موجودة فعلا عند البنات وموقف البعض بالسكوت على المشاكل».

وتناقش الحكاية المشاكل الزوجية في السنة الأولى من الزواج والتغييرات التي تحدث بعد انتهاء شهر العسل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة تهنئ أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة لفوزها بجائزة «ماكلين»

وزيرة الهجرة تهنئ أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة لفوزها بجائزة «ماكلين»

إصابة ١٢ شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص الشرقية

إصابة ١٢ شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص الشرقية

إصابة 16 شخصًا في حوادث تصادم وانقلاب بطرق متفرقة في المنيا

إصابة 16 شخصًا في حوادث تصادم وانقلاب بطرق متفرقة في المنيا

ضبط 3034 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

ضبط 3034 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة