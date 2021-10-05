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استنفار بـ 4 مناطق لمواجهة الحالة المدارية

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استنفار بـ 4 مناطق لمواجهة الحالة المدارية استنفار بـ 4 مناطق لمواجهة الحالة المدارية
واصل المركز الوطني للأرصاد توقعاته بأن تؤثر الحالة المدارية، على بعض مناطق المملكة اعتبارا من اليوم «الأربعاء» إلى الجمعة بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتصحب بزخات من البرد و رياح هابطة، تصل سرعتها إلى 50 كم/س وتؤدي إلى إثارة الغبار على مناطق نجران، عسير «أبها، خميس مشيط، ظهران الجنوب، الحرجة، شاة عبيدة، محايل، المجاردة، رجال المع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن، بيشة، تثليث» وكذلك جازان والباحة «المندق، الحجرة، قلوة، المخواه، العقيق».

حالات مطرية

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة، التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأكد مدني عسير على أهمية متابعة وسائل الإعلام، وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية، التي تصدر من المركز الوطني للأرصاد، وتوخي الحذر والحيطة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول.

توقعات جوية

واستنفرت العديد من الأجهزة المعنية في عدد من المناطق، تحسباً للتوقعات الجوية بتأثر أجواء المملكة من الحالة المدارية «شاهين» التي تعرضت لها سلطنة عمان، وكشف مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية، في المديرية العامة للشؤون الصحية في الأحساء غازي العبيد، اتخاذ عدد من الإجراءات تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية، في أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الإسعافية، ورفع مستوى الوضع الصحي في حالات الكوارث والأزمات على المستوى الوطني، بما يتوافق مع المعايير العالمية، فضلا عن تعزيز الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات والكوارث عبر الوسائل المختلفة.

تصريف السيول

وبين رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس القحطاني، أن البلدية أكملت استعداداتها الكاملة لاستقبال موسم أمطار هذا العام، حيث عملت فرق الصيانة وفرق تصريف السيول منذ وقت مبكر، على كافة المواقع داخل المحافظة لتجهيز الأعمال.

وأضاف القحطاني بأنه تم تنظيف أكثر من 2100 من مناهل ومصائد وغرف السيول، إلى جانب تنظيف العبارات ومداخلها وتنظيف المسايل والأودية والشعاب، بإجمالي مساحة تجاوزت 48 ألف متر مربع إلى جانب ترحيل حوالي 7 آلاف متر مكعب من المخلفات.


الوطن السعودية

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