هدر المياه يمتد إلى أملاح نجران

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امتد تسرب شبكات المياه بمنطقة نجران، إلى حي الأملاح بعد سلسلة التسربات وهدر المياه الذي شهدته العديد من الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة، في أحياء الفهد والمخيم والضيافة والحضن خلال الأسابيع القليلة الماضية.

قنوات رسمية

وأكد القطاع الجنوبي لشركة المياه الوطنية، حرصه على معالجة أي تسرب للشبكات الخاصة بها والتعامل معها في أسرع وقت ممكن بإرسال فرق الصيانة فور تلقيها أي بلاغ من المواطنين والمقيمين لمعالجة أي تسرب للشبكات الخارجية في شبكة المياه العامة، ويجري التعامل معها، وذلك من خلال إرسال الفرق الميدانية للوقوف على بلاغات العملاء ومعالجتها، وحثت الشركة جميع المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي، على التواصل مع الشركة عبر قنواتها الرسمية، وذلك للوقوف على الموقع، ومعالجة الخلل إن وجد، وفتح الباب أمامهم للاستفادة من خدمات الشركة الإلكترونية ومن تطبيقها الذكي.

بلاغات متعددة

وناشد سكان حي الأملاح الجهات المعنية، بضرورة معالجة خلل تسرب شبكة المياه التي يعاني منها، أحد أهم الشوارع الرئيسية بالحي منذ عدة أشهر، وأكد الأهالي أنهم تقدموا بالكثير من البلاغات دون جدوى، ولم يجدوا تجاوبًا لإيقاف ذلك الهدر المستمر منذ فترة طويلة، مستدلين على ذلك بالعشب الأخضر الذي زرع من تلقاء نفسه فوق مكان التسرب، وقالوا إن مجاميع المياه تشكل مستنقعات وبحيرات متفرقة، مطالبين في الوقت نفسه الجهة المسؤولة، بإصلاح الخلل ومعالجته في أقرب وقت.