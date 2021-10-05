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خدمات صحية لكبار السن

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خدمات صحية لكبار السن خدمات صحية لكبار السن
نظمت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية في نجران، بالشراكة مع مؤسسة الديوانية الوقفية والصحة، مبادرة «بركتنا»، بمشاركة الفرق التطوعية: فريق الهلال الأحمر السعودي وفريق الكشافة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، عبده عطيف، أن الهدف من المبادرة إشعار المجتمع بأهمية رعاية كبار السن من خلال تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم، والإسهام في تمكينهم من العالم الرقمي من خلال الفعاليات.

وأضاف «عطيف» أنه جرى تنظيم فعاليات في المجمعات التجارية من خلال إقامة ركن توعوي، للتعريف بمبادرة «بركتنا» وأهدافها، وتقديم الخدمات الصحية لهم من خلال العيادات المتنقلة التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بنجران، والاطمئنان على صحتهم من خلال تقديم الفحوص الطبية لهم أمام مقر الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران وسوق الجنابي، وتكريمهم من خلال تقديم الهدايا لهم.


الوطن السعودية

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