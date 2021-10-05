"غدير الثميري" تنال الماجستير في اللغة العربية من جامعة الأميرة نورة

★ ★ ★ ★ ★

نالت الطالبة غدير بنت عبدالعزيز بن أحمد الثميري درجة الماجستير وبتقدير ممتاز في اللغة العربية تخصص اللسانيات اللغة والنحو من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، في بحثها المعنون بـ ( ما لم يرد ذكره في القرآن الكريم ورد على سبيل القلة في كتاب الدراسات لأسلوب القرآن الكريم محمد عبدالخالق عضيمة) وهي دراسة صرفية تحليلية.

وتمت المناقشة العلنية للطالبة اليوم الثلاثاء حيث أوصت اللجنة بعد الاطلاع على المواد 51 و53 و54 و57 من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بمنح الطالبة غدير بنت عبدالعزيز أحمد الثميري درجة الماجستير في اللغة العربية تخصص اللسانيات والنحو بتقدير ممتاز.

يشار إلى أن لجنة المناقشة للرسالة تكونت من الدكتورة خلود عبدالله العمر أستاذ النحو والصرف المشارك من جامعة الأميرة نورة مشرفاً والأستاذ الدكتور عبدالعزيز إبراهيم الدباسي أستاذ النحو والصرف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضواً مناقشاً والأستاذة الدكتورة البندري عبدالعزيز العجلان أستاذ النحو والصرف جامعة الأميرة نورة عضواً.