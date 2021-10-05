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"القاضي" يفتتح بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021"

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تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد.. نيابة عن "الفيصل"

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، افتتح نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي اليوم الثلاثاء بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021"، والتي تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان حفل الافتتاح الذي حضره الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعدد من وكلاء الوزارة، وفاضل النمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، إلى جانب عدد من رؤساء اتحادات دول الفرق المشاركة، قد شهد مرور الفرق المشاركة بالبطولة وممثليها، ثم عرضاً مرئياً بالليزر تضمن أسماء تلك الفرق وعدداً من الفقرات المختلفة والمتنوعة التي واكبت الحفل.

من جانبه قال نائب وزير الرياضة بدر القاضي في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "نسعد اليوم باستضافة المملكة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021" للمرة الثانية على التوالي والتي تأتي امتداداً لجملة من الأحداث والمناسبات الرياضية الدولية المميزة حظيت بلادنا بشرف استضافتها خلال الفترة الماضية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله –، ومتابعة واهتمام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وصولاً بمشيئة الله لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتفعيل البرامج والمبادرات النوعية التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة".

وأضاف: "أرحب بكافة الفرق المشاركة في هذه التظاهرة العالمية ببلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في تقديم منافسات رياضية رائعة تعكس حجم التطور الكبير في لعبة كرة اليد على مستوى العالم".

يشار إلى أن هذه البطولة ستُلعب بنظام خروج المغلوب، وبمشاركة 10 أندية من مختلف دول العالم، يأتي في مقدمتها ممثلا المملكة "الدولة المستضيفة" فريقا النور والوحدة، إلى جانب أندية الدحيل القطري، ألبورغ الدنماركي، جامعة سيدني الأسترالي، كال هيت سان فرانسيسكو، بينيروس البرازيلي، المصري، وبرشلونة الإسباني، بالإضافة إلى فريق ماغديبورغ الألماني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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