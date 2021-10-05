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متخصصة في الشأن الأمريكي: إجماع في الكونجرس لتقييد عمل «فيس بوك»

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متخصصة في الشأن الأمريكي: إجماع في الكونجرس لتقييد عمل «فيس بوك» متخصصة في الشأن الأمريكي: إجماع في الكونجرس لتقييد عمل «فيس بوك»

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قالت الكاتبة هديل عويس، متخصصة في الشأن الأمريكي، إن تصريحات مسؤولة المحتوى السابقة لموقع «فيس بوك» أبقت الأضواء مسلطة عليه بعد العطل المفاجئ الذي حدث أمس، وتحدثت عن الكثير من الأمور التي تخص الشركة بأنها تعمل في الظل.

وأضافت هديل عويس، خلال لقائها عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن هناك رغبة فعليا وإجماع في الكونجرس الأمريكي بتقييد عمل شركة «فيس بوك»، خاصة أنها تعمل على خرق قوانين العمل.

وأوضحت أن هناك ضغوطات كبيرة على شركة «فيس بوك»، لافتة إلى أن هناك العديد من رجال الأعمال الذين يعتمدون على «فيس بوك» في العديد من أعمالهم، متوقعة أن يقوم هؤلاء بمقاضاة شركة «فيس بوك».

وأشارت المتخصصة في الشأن الأمريكي، إلى أن هناك ضرر نفسي يسببه «فيس بوك» يؤذي الأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى الضرر الاقتصادي الذي يقع على رجال الأعمال، موضحة أن حل الثغرات الموجودة في «فيس بوك» سوف تكلف «مارك زوكربير» الكثير من الأموال.

المصرى اليوم

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