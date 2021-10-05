بنات رزق..مرقس عادل يكشف عن أحدث أفلامه السينمائية

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يستعد المخرج مرقس عادل لتصوير فيلمه الجديد «بنات رزق»، ويكثف ساعات التصوير اليومية لفيلمه «في القلب» الذي يجري تصويره في الوقت الحالي.د حتي يبدأ فيلمه الجديد.

بنات رزق فكرة د. إسحق إبراهيم وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل، وجاري التعاقد مع أبطال العمل الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم في وقت لاحق.

الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي، ورصدت له ميزانية ضخمة، نظرا لتصويره في العديد من الدول الأوربية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن الريماس اقتربت من الانتهاء من تصوير فيلم «في القلب»، بطولة خالد سليم ونسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، يوستينا اسحق، إنجي كيوان، وتوني ماهر وغيرهم واخراج مرقس عادل.