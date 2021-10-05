ابنة «نجم أفلام أكتوبر» تشارك جمهورها حوار تلفزيوني لوالدها قيل وفاته

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شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، الثلاثاء، مقطع فيديو لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين من حوار تلفزيوني، حيث كان يتحدث عن كواليس أفلام حرب أكتوبر التي قدمها خلال مشواره الفني، مشيرة إلى أنه بطل أفلام انتصارات حرب أكتوبر.

ونشرت «رانيا» الفيديو عبر «إنستجرام» قائلة :«نجم أفلام أكتوبر، توثيق أفلام وأغاني ومشاهد عن اكتوبر كانت من الأفلام ألي قدمها والدي وزملائه الكرام في أفلام اكتوبر، نجم افلام اكتوبر النجم محمود ياسين».

ورحل النجم الكبير محمود ياسين، صباح الأربعاء 14 اكتوبر من العام الماضي، عن عُمر يناهز الـ79 عامًا بعد مسيرة عطاء طويلة في العمل الفني.

وولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

وفي التلفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبوحنيفة النعمان).

منحه التقدم في العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم فشارك في (الجزيرة) مع أحمد السقا و(الوعد) مع آسر ياسين و(عزبة آدم) مع أحمد عزمي وماجد الكدواني و(جدو حبيبي) مع بشرى وأحمد فهمي.