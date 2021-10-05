كيف أصبح نصر أكتوبر فصلًا مميزًا في تاريخ النادي الأهلي؟

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تحل علينا غدًا الأربعاء ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من تسطير مجد جديد بعبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف وحطمت الكبرياء الصهيوني المتبجح في استحالة عبور القوات المصرية للقناة واستعادة سيناء الحبيبة من جديد.

ولعبت القوة الناعمة وفي مقدمتها أندية كرة القدم التي تتمتع بشعبيه كبيرة، دورًا كبيرًا في دعم أبطال الجيش المصري خلال أيام الحرب المجيدة.

ويسلط «المصري اليوم» الضوء على أبرز ما قامت به الأندية الرياضة من خلال تقرير متواصلة، وفي الحلقة الأولى نتحدث عن دور النادي الأهلي.

يعد النادي الأهلي المكون الأبرز في الحياة الرياضية المصرية عبر التاريخ رفقة نادي الزمالك، وكان المارد الأحمر محطة مهمة في رحلة نضال الشعب المصري سياسيًا وعسكريًا خلال المواقف المصيرية منذ نشاته عام 1907.

وبدأ الأهلي مساندته للجيش عقب حرب يونيو 1967 حيث تم تحويل ملاعب النادي إلى مراكز تدريب عسكرية مع تنظيم حملات للتبرعات المتنوعة وتوفير دورات تدريبية في التمريض للمساهمة في علاج المصابين، وهو ما ذكره محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، خلال احتفالية اقامته النادي لتكريم أبطال ورموز النصر في الثالث عشر من أكتوبر عام 2018.

وواصل أعضاء النادي الأهلي ومجلس إدارته تقديم الدعم للقوات المسلحة حتى حرب أكتوبر والتي شهدت أيامها الأولى قيام ما يقرب من 8 آلاف عضو من أعضاء الأهلي بالتبرّع بالدم في اليوم الأول الذي تم فيه فتح باب التبرّع للمصابين.

أبرز نجوم الأهلي المشاركين في حرب أكتوبر

شارك عدد كبير من نجوم النادي الأهلي في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، ويأتي في مقدمتهم اللواء على حفظي، نجم المارد الأحمر في خمسينيات القرن الماضي.

وجمع حفظي بين الإبداع الرياضي كونه مهاجم مميز، والتفوق العسكري الذي قاده ليكون المسؤول عن فرق الاستطلاع التي كانت تعمل خلف خطوط جيش العدو داخل عمق سيناء.

ويمتلك على حفظي سجلًا ذهبيًا حيث تلقد عدد من المهام الرفيعة في مقدمتها رئاسة جهاز الإصطلاع بالقوات المسلحة وقيادة قوات حرس الحدود وتولي إدارة الشرطة العسكرية وعمله كمساعد لوزير الدفاع بالإضافة إلى التواجد في مجلس إدارة اتحاد الكرة.

الأهلي وحرب اكتوبر

يعد محمود الجوهري الاسم الأبرز تدريبيًا في عالم الكرة المصرية حيث تمكن من قيادة المنتخب الأول لبلوغ نهائيات كأس العالم بعد غياب دام لعقود.

واُطلق على الجوهري لقب الجنرال نظرًا لنشأته العسكرية وعمله كضابط في القوات المسلحة وشارك في حرب أكتوبر وبرتبة مقدم ضمن سلاح الإشارة.

حصل سمير زاهر على بكالوريس العلوم العسكرية، وتم استدعاءه عقب حرب 1967 ليشارك في نصر أكتوبر ضمن قوات سلاح المشاة.

وفضل زاهر اعتزال كرة القدم بعد الحرب مباشرة وذلك بعدما قضى 6 مواسم مع النادي الأهلي، وواصل تواجده الإداري في الكرة المصرية وقاد الجبلاية خلال الفترة الذهبية التي شهدت التتويج بالثلاثية الأفريقية المتتالية بالإضافة إلى لقب 1998 والمشاركة التاريخية في كأس العالم للقارات عام 2009.