بشرة سارة .. إلغاء التسجيل المسبق للحصول على لقاح كورونا لفئة واحدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك توجه لدى وزارة الصحة لخفض الحد الأدنى للمرحلة العمرية التي تحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حتى تصل إلى 15 عامًا على أن تصل في وقت لاحق إلى 12 عاما، وهو الحد الأدنى المعمول به عالميًا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 13 مليون مصري حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، و7 ملايين حصلوا على الجرعتين، موضحا أن كميات اللقاح المتاحة في مصر أكبر من عدد المواطنين الذين سجلوا للحصول على اللقاح.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم إلغاء التسجيل المسبق للحصول على اللقاح لطلاب الجامعات الذين يمكنهم الحصول على اللقاح في أكثر من 30 مركز شباب.

وأضاف خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن عدد جرعات لقاح كورونا في مصر وصلت إلى 60 مليون جرعة، موضحا أن المستهدف تطعيم 40 % من المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم الـ 18 عاما قبل نهاية العام الحالي.