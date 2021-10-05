جوجل: عملياتنا محايدة للكربون منذ 2007 و نسعى لمواجهة تحديّات التغيّر المناخي

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أعلن موقع جوجل دعمه لحماية كوكب الأرض من الكربون وأكد أن الموقع يدعم العمليات المحايدة للكربون منذ 2007.وستكون خاليةً من الكربون تمامًا بحلول 2030.

وقال موقع جوجل فى بيان له : "استطاعت Google في العقد الأول من تأسيسها أن تصبح أول شركة كبرى تحقّق الحياد الكربوني وتابعت مسيرتها في العقد الثاني لتكون أوّل شركة تعتمد على الطاقة المتجدّدة بنسبة 100% في عملياتها. وها نحن اليوم نسير نحو هدف جديد وهو أن نكون أول شركة تعتمد على عمليات خالية تمامًا من الكربون بحلول عام 2030".

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وتابعت: "بما أنّ الانتقال إلى عمليات خالية تمامًا من الكربون لن يكون سهلاً، نعتمد نهجًا متكاملاً يستند إلى الريادة في Google ودعم شركائنا وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في حلّ مشكلة التغيّر المناخي".

وأضافت: "الريادة في Google تتمثّل خطوتنا الأولى دائمًا في إيجاد أفضل الطرق لإدارة أعمالنا بشكل أكثر استدامة لأنّنا ندرك مسؤوليتنا تجاه تحقيق الاستدامة وابتكار أفضل الممارسات وتطبيقها ومشاركتها مع الآخرين".

وتابعت: "الاعتماد بشكل كامل على الطاقة الخالية من الكربون بحلول عام 2030 نحن فخورون بما حقّقناه حتى الآن باعتبارنا أول شركة كبرى تحقّق الحياد الكربوني وإحدى أكبر الشركات التي تعتمد على الطاقة المتجددة في العالم".

وواصلت: "ندرك أهمية مواصلة هذه المسيرة وبذل المزيد من الجهود لمواجهة تحديّات التغيّر المناخي. لذلك، وضعنا على عاتقنا أن نكون أول شركة تعتمد بشكل كامل على الطاقة الخالية من الكربون بحلول عام 2030".

التخلّص من انبعاثات الكربون التي ولّدتها عملياتنا منذ 1998 أصبحت Google في عام 2007 أوّل شركة كبرى تلتزم كليًا بالحياد الكربوني، ونشتري منذ 2007 ما يكفي من الطاقة المتجدّدة لتلبية 100% من احتياجاتنا من الكهرباء. ولكن ماذا عن تلك الفترة بين 1998 و2006؟ لقد استثمرنا حتى يومنا هذا في مبادرات عالية الجودة لتعويض انبعاثات الكربون التي أنتجتها الشركة منذ تأسيسها.

طرح سندات داعمة للاستدامة بقيمة 5.75 مليار دولار أمريكي في أوروبا والعالم سندات الاستدامة هي أحد الحلول المهمّة التي تحفّز على الاستثمار في المبادرات البيئية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم. وفي أغسطس 2020، طرحنا سندات استدامة بقيمة 5.75 مليار دولار أمريكي كانت الأكبر من نوعها في القطاع المؤسسي.

والهدف من هذه الاستثمارات هو تعزيز الدعم المقدَّم لمعالجة عدد كبير من التحديات الأساسية التي نواجهها اليوم للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة، مثل توفّر طاقة نظيفة ومباني صديقة للبيئة ومواصلات تعتمد على الطاقة النظيفة ومنتجات تستند إلى إعادة التدوير ومرافق سكنية منخفض التكلفة ودعم العدالة والمساواة بين الأعراق والاستجابة لتحديات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ودعم الأنشطة التجارية الصغيرة وغيرها.

توفير 5 غيغاوات من الطاقة الجديدة الخالية من الكربون في المناطق الصناعية بحلول عام 2030 يصعب إنتاج الطاقة الخالية من الكربون في مناطق كثيرة حول العالم، بما في ذلك بعض مناطقنا الصناعية الرئيسية. وللمساعدة في تطوير التقنيات المستخدمة في توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من أشكال الطاقة النظيفة في الأماكن الأكثر حاجةً لها، سنواصل استثماراتنا لتوفير إجمالي 5 غيغاوات من الطاقة النظيفة الخالية من الكربون في مناطقنا الصناعية على مدار السنوات العشرة القادمة. وهذه الكمية أكثر من إجمالي السعة الحالية للطاقة الشمسية في ولاية أريزونا.