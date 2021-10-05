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مصرع شخص واصابة 2 في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

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مصرع شخص واصابة 2 في انقلاب سيارة بالوادي الجديد مصرع شخص واصابة 2 في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

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لقي شخص مصرعه في الوادي الجديد، بينما اصيب اثنان آخرآن، وذلك نتيجة انقلاب سيارة ملاكي مساء اليوم الثلاثاء، بالكيلو 55 بطريق الفرافرة- ديروط.

كانت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد قد تلقت بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفرافرة- ديروط، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث الذي اسفر عن وفاة السيد فتحي السيد 26 سنة من محافظة الشرقية، وإصابة كلا من صلاح السعيد متولي 50 سنة من محافظة القاهرة مدينة الشروق، احمد فادي عبدالفتاح 19 سنة من القليوبية، وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين وايداع المتوفي مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من تصريح الدفن. وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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