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مصرع طالبة وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة أمام دير العذراء المنيا

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مصرع طالبة وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة أمام دير العذراء المنيا مصرع طالبة وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة أمام دير العذراء المنيا

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لقي طالب مصرعه، فيما أصيب 4 آخرين بينهم 3 طلاب، ومراقب صحي، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، شمال دير السيدة العذراء، في سمالوط بالمنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 1822 ن ع ر ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، شمال دير السيدة العذراء، بمركز سمالوط، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن .

تسبب الحادث في مصرع كيرلس، ر، س، طالب، مقيم بمركز مطاي، وإصابة 4 آخرين بينهم 3 طلاب وهم موسي نادي يونان، 15 سنه، وبيشوي يونان زكي، 16 سنه، وشادي هاني جابر، 15 سنه، جميعهم طلاب، وحبيب لبيب حبيب، 44 سنة، مراقب صحي، مقيمون جميعا بمركز مطاي.

تم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي، والتحفظ على جثة المتوفي بمشرحة المستشفي والسيارة تحت تصرف النيابة العامة .

المصرى اليوم

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