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تحذيرات من تسليم لبنان سوريين مطلوبين لنظام الأسد

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تحذيرات من تسليم لبنان سوريين مطلوبين لنظام الأسد تحذيرات من تسليم لبنان سوريين مطلوبين لنظام الأسد

جي بي سي نيوز :- قال محام لبناني إن هناك توجها يفضي إلى تسليم معتقلين سوريين مطلوبين إلى النظام السوري، رغم الخطر الذي يواجه حياتهم حال تمت هذه الخطوة.

وقال المحامي محمد صبلوح، في منشور عبر "فيسبوك"، إن هناك "أمورا خطيرة تجري خلف الكواليس للموقوفين السوريين المعارضين للنظام"، مضيفا أنه "بعد انتهاء مدة عقوبتهم المحددة في القضاء اللبناني يتم إحالتهم إلى الأمن العام اللبناني، الذي يصدر قرار ترحيل بحقهم بدون إذن قضائي ويسلمهم للنظام".

وتابع: "توافرت معلومات عن تسليم البعض منذ أيام وغداً سيتم تسليم الموقوف ميسر العزاوي إلى النظام وشقيقه محمد بعده بأيام" ، وفقا لـ موقع صحيفة"عربي21"

وبحسب صبلوح فإن "هذا يشكل مخالفة خطيرة في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب المادة الثالثة منها ويعرض حياة الموقوفين للموت أو التعذيب".

وخلال السنوات الماضية، ترددت أنباء عن قيام السلطات اللبنانية بتسليم نظام الأسد مواطنين سوريين مطلوبين، بينهم عساكر منشقون بعد الثورة التي انطلقت في 2011.

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات اللبنانية على هذه المزاعم.

وفي العام 2019، قالت لمى فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن لبنان يعرّض السوريين لمخاطر جسيمة من خلال إعادتهم إلى البلد الذي فروا منه وتسليمهم إلى حكومة مسؤولة عن فظائع جماعية.

وتابعت أن "لبنان ملزم قانونيا بالسماح للناس بالطعن في ترحيلهم والمطالبة بالحماية، كما يحظر القانون إعادة أي شخص ليواجه الاضطهاد أو التعذيب".

 

 

جي بي سي نيوز

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