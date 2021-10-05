بالصور .. إقبال كثيف على توقيع ديوان الأمير عبد الرحمن بن مساعد

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بلغت مبيعاته 700 نسخة في الأيام الثلاثة الأولى لمعرض كتاب الرياض

ما إن اقترب موعد توقيع ديوان الأمير عبد الرحمن بن مساعد، مساء اليوم (الاثنين)، حتى توافدت أعداد كبيرة من محبي شعره على جناح دار تشكيل في معرض الرياض للكتاب، مما استدعى تدخل أفراد الأمن في المعرض، لتنظيم وقوف تلك الأعداد، التي تنوعت ما بين رجال ونساء، كما توزعت على مختلف الأعمار.

ولم يمهل الحاضرون الأمير عبد الرحمن بن مساعد للتحدث مع مسؤولي دار تشكيل، فمجرد جلوسه على منصة التوقيع، حتى تقدموا إليه، وفي أيديهم نسخ ديوانه الشعري، التي وقع الأمير منها العشرات لمحبي شعره، كما أهدى الكثير منها لآخرين استأذنوه في الحصول عليها، فأهداهم النسخ مجانًا، كما أهداهم توقيعه عليها.

وتجاوب الأمير عبد الرحمن بن مساعد مع رغبات محبي شعره في التقاط صور تذكارية معه، كما ضاعف اهتمامه بالأطفال من مختلف الأعمار الذين تقدموا إليه للحصول على اهداءات على ديوانه.

وعن النسخ المبيعة من الديوان، أوضح الرئيس التنفيذي لدار تشكيل خالد بن محمد العتيبي لـ"سبق"، أن "تشكيل" باعت 700 نسخة من ديوان الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في الأيام الثلاثة الأولى للمعرض، مضيفًا أن الديوان يضم الإنتاج الشعري للأمير خلال 36 عامًا، وهو أول ديوان يصدر له.