أخبار عاجلة

وزيرة الهجرة تهنئ أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة لفوزها بجائزة «ماكلين» -
هاكرز إيرانيين يخترقون حسابات خاصة بشركات أمن إسرائيلية وأمريكية -
إعصار «كومباسو» يضرب الفلبين مخلفًا 9 قتلى و11 مفقودًا -
الأسد يصدر أمرًا بإنهاء «الاحتفاظ والاستدعاء» في الجيش السوري -
60 ضيفا بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي (القائمة كاملة) -
رامي جمال يصدم زوجته : «بفكر أطلقك..الحمد لله إننا مخلفناش» (صورة) -
"الزعاق": اليوم بداية "الوسم".. فيه 4 ظواهر وهذه مدته الحسابية والتأثيرية -
الاحتفالات تعم ساحة التحرير بعد تقدم التيار الصدري في الانتخابات -
صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة -
«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"خيرية نجران" و"بركتنا" تُقدِّمان الخدمات الصحية لكبار السن بالمنطقة

Print
بمشاركة الفِرق التطوعية و"الهلال" و"الكشافة"

نظمت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية في نجران، بالشراكة مع مؤسسة الديوانية الوقفية والصحة، مبادرة «بركتنا»، بمشاركة الفرق التطوعية، مثل فريق الهلال الأحمر السعودي، وفريق الكشافة.

وصرَّح عبده عطيف، المدير التنفيذي للجمعية، بأن الهدف من المبادرة إشعار المجتمع بأهمية رعاية كبار السن من خلال تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم، والإسهام في تمكينهم من العالم الرقمي من خلال الفعاليات.

وأوضح "عطيف" أنه جرى تنظيم فعاليات في المجمعات التجارية من خلال إقامة ركن توعوي للتعريف بمبادرة «بركتنا» وأهدافها، وتقديم الخدمات الصحية من خلال العيادات المتنقلة التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بنجران، والاطمئنان على صحتهم من خلال تقديم الفحوص الطبية لهم أمام مقر الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران وسوق الجنابي، وتكريمهم من خلال تقديم الهدايا لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الزعاق": اليوم بداية "الوسم".. فيه 4 ظواهر وهذه مدته الحسابية والتأثيرية

"الزعاق": اليوم بداية "الوسم".. فيه 4 ظواهر وهذه مدته الحسابية والتأثيرية

قنصلية المملكة في "هونج كونج" تحذّر المواطنين من "كومباسو"

قنصلية المملكة في "هونج كونج" تحذّر المواطنين من "كومباسو"

"أنا مشلول".. فيديو "رجل أسود" يثير الجدل في أمريكا

"أنا مشلول".. فيديو "رجل أسود" يثير الجدل في أمريكا

جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات

جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات