"خيرية نجران" و"بركتنا" تُقدِّمان الخدمات الصحية لكبار السن بالمنطقة

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بمشاركة الفِرق التطوعية و"الهلال" و"الكشافة"

نظمت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية في نجران، بالشراكة مع مؤسسة الديوانية الوقفية والصحة، مبادرة «بركتنا»، بمشاركة الفرق التطوعية، مثل فريق الهلال الأحمر السعودي، وفريق الكشافة.

وصرَّح عبده عطيف، المدير التنفيذي للجمعية، بأن الهدف من المبادرة إشعار المجتمع بأهمية رعاية كبار السن من خلال تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم، والإسهام في تمكينهم من العالم الرقمي من خلال الفعاليات.

وأوضح "عطيف" أنه جرى تنظيم فعاليات في المجمعات التجارية من خلال إقامة ركن توعوي للتعريف بمبادرة «بركتنا» وأهدافها، وتقديم الخدمات الصحية من خلال العيادات المتنقلة التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بنجران، والاطمئنان على صحتهم من خلال تقديم الفحوص الطبية لهم أمام مقر الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران وسوق الجنابي، وتكريمهم من خلال تقديم الهدايا لهم.