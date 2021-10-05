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فرنسا تتعهد بملاحقة المتورطين في جرائم مرتبطة بـ«أوراق باندورا»

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فرنسا تتعهد بملاحقة المتورطين في جرائم مرتبطة بـ«أوراق باندورا» فرنسا تتعهد بملاحقة المتورطين في جرائم مرتبطة بـ«أوراق باندورا»

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تعهدت الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بتحليل محتوى «أوراق باندورا»، وهو تحقيق صحفي استقصائي يكشف تفاصيل الأنشطة المالية الخارجية لشخصيات سياسية عالمية بارزة، وذلك بهدف معرفة ما إذا كان الرعايا الفرنسيون متورطين في عمليات احتيال ضريبي.

وقال أوليفييه دوسوبت، الوزير المفوض للحسابات العامة في وزارة الاقتصاد والمالية: «بالتعاون مع وزير المالية برونو لومير، أصدرنا توجيها إلى المديرية العامة للمالية العامة لتحليل جميع المواد المنشورة».

وأضاف خلال جلسة استماع في مجلس النواب الفرنسي، أن التوجيهات شملت أيضا، ملاحقة الجناة المحتملين، ومعرفة ما إذا كان المواطنون الفرنسيون متورطين في عمليات احتيال واسعة النطاق على ما يبدو.

ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أنه تم إدراج أسماء ما يصل إلى 600 مواطن فرنسي في «أوراق باندورا». ومع ذلك، قد يكونون مقيمين ضريبا لدى بلدان أخرى.

على سبيل المثال، قال دومينيك شتراوس كان، المدير السابق لصندوق النقد الدولي ووزير المالية الفرنسي السابق، أنه مقيم في المغرب منذ 2013.

المصرى اليوم

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