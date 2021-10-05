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متحدث الوزراء: العام الدراسي الجديد بلا توقفات

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متحدث الوزراء: العام الدراسي الجديد بلا توقفات متحدث الوزراء: العام الدراسي الجديد بلا توقفات

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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه مهما مرت السنوات على حرب أكتوبر يزداد وهجًا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الاستعداد لبدء عام دراسي دون توقفات، وذلك من خلال قطع شوط كبير في تطعيم كل من بلغ الـ 18 عاما.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عدد المستهدف تطعيمهم في التعليم ما قبل الجامعي العام والأزهري هما 1.6 مليون شخص، تلقى منهم مليون مواطن اللقاح المضاد لفيروس كورونا ويتبقى 600 ألف فقط.

وأكد خلال مداخلة على قناة صدى البلد، في التعليم العالي يوجد 3 ملايين طالب مستهدف تطعيمهم، ويتبقى مليون ما بين طلاب وعاملين فقط لم يحصلوا على اللقاح.

وأردف أن هناك فرصة ستكون مطلع العام الدراسي بالجامعات للذين لم يحصلوا على اللقاح، حتى يتم تطعيمهم، موضحًا أن الفترة المسموح بها للدخول حتى تلقى اللقاح ستحددها وزارة التعليم العالي وقد تكون منتصف نوفمبر أو قبل ذلك.

ولفت السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك زيادة في نسبة تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا تصل إلى 18.5 %.

وأكد خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن العملية التعليمية تتم وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي كان معمول بها العام الماضي ربما يضاف إليها إجراءات أخرى وهي شرط الحصول على اللقاح لمن بلغ عمره 18 عاما.

المصرى اليوم

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