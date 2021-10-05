مي عمر تكشف احتمالية تنفيذ جزء ثاني من «لؤلؤ».. وتستعد لتقديم عمل فني جديد

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كشفت الفنانة مي عمر، الثلاثاء، عن احتمالية تصوير جزء ثاني من مسلسل«لؤلؤ»، مشيرة إلى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم عمل فني جديد قائلة :«هعمل حاجة مفاجأة».

وقالت «مي» خلال استضافتها ببرنامج «MBC Trending»: «بعمل حاجة مفاجأة، وخليها مفاجأة أحسن، وممكن يكون في جزء تاني من مسلسل (لؤلؤ)».

يُذكر أن مسلسل «لؤلؤ» من 40 حلقة، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته مي عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقي ومحمد الشرنوبي ونجلاء بدر وإدوارد وهيدي كرم وهدير عبدالناصر وسلوى عثمان وحمدي هيكل وملك أحمد زاهر.

وكانت أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل «نسل الأغراب» بطولتها بمشاركة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ونجلاء بدر وإدوارد وفردوس عبدالحميد ودياب وأحمد داش وأحمد مالك وعماد زيادة ومن تأليف وإخراج محمد سامي.