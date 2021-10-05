للمرة الأولى بعسير.. عملية نوعية ناجحة لطفل يعاني بسبب متلازمة تشوه "لوح الكتف العالي"

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أُجريت في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال

نجح فريق طبي في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بقيادة استشاري جراحة العظام الدكتور مهدي القرني، وبمساعدة الدكتور سعيد آل جار الله المدير الطبي بالمستشفى، في إجراء عملية نوعية ودقيقة في العظام تُجرى لأول مرة في المستشفى على مستوى المنطقة، لطفل يعاني متلازمة تشوه لوح الكتف العالي المعروف باسم "سبرينقل" شديد الارتفاع والالتصاق بالفقرات العنقية، حيث لم يكن قادرًا على حركة التباعد في مفصل الكتف.

وأُجريت العملية للطفل بهدف إزالة الالتصاق العظمي وإعادة لوح الكتف إلى المكان الذي كان قد تم تشخيصه بشكل شبه طبيعي، دون مضاعفات تحدث لأجزاء الضفيرة العصبية.

وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- وغادر الطفل المستشفى بصحة جيدة.

وتعد هذه العملية إضافة جديدة لسجل إنجازات قسم العظام بالمستشفى بعد ما كانت تجربة مثيلاتها من العمليات خارج مستشفيات المنطقة.