أخبار عاجلة

60 ضيفا بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي (القائمة كاملة) -
رامي جمال يصدم زوجته : «بفكر أطلقك..الحمد لله إننا مخلفناش» (صورة) -
"الزعاق": اليوم بداية "الوسم".. فيه 4 ظواهر وهذه مدته الحسابية والتأثيرية -
الاحتفالات تعم ساحة التحرير بعد تقدم التيار الصدري في الانتخابات -
صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة -
«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي -
برلمانى يسأل وزير التعليم :كيف تفتح باب التطوع لسد العجز فى المدارس وتتجاهل أزمة 36 ألف معلم؟ -
استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء -
سقوط أمطار خفيفة على 4 مراكز بالمنيا -
سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة

Print
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة
مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والبنجلادشية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت (6) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والبنجلادشية وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الزعاق": اليوم بداية "الوسم".. فيه 4 ظواهر وهذه مدته الحسابية والتأثيرية

"الزعاق": اليوم بداية "الوسم".. فيه 4 ظواهر وهذه مدته الحسابية والتأثيرية

قنصلية المملكة في "هونج كونج" تحذّر المواطنين من "كومباسو"

قنصلية المملكة في "هونج كونج" تحذّر المواطنين من "كومباسو"

"أنا مشلول".. فيديو "رجل أسود" يثير الجدل في أمريكا

"أنا مشلول".. فيديو "رجل أسود" يثير الجدل في أمريكا

جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات

جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات