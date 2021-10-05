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يهدف لتعزيز إدارة البيانات وحوكمتها

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" برنامج البيانات اقتصاد المستقبل؛ بهدف تعزيز وتمكين القدرات الوطنية في مكاتب البيانات بالجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للارتقاء بالسعودية إلى الريادة العالمية في مجال إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها، وحماية البيانات الشخصية، وإطلاق القيمة الكامنة باعتبارها ثروة وطنية قيمة.

ويهدف برنامج البيانات اقتصاد المستقبل إلى الإسهام في تعزيز إدارة البيانات لديها؛ ما يُسهم في رفع جودة البيانات، إلى جانب إعداد مختصين في إدارة البيانات. كما سيسهم البرنامج في تحقيق التكامل مع الجهات الحكومية، ورفع مستوى الوعي بحوكمة البيانات الوطنية، وتعزيز ثقافة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

ويستهدف البرنامج المختصين من قيادات ومنسوبي الجهات الحكومية، وذلك من خلال ثلاثة مسارات، مسار مديري مكاتب البيانات ومساعديهم، ومسار التقنيين في مكاتب البيانات، ومسار القانونيين في مكاتب البيانات.

وسيُمكِّن البرنامج من إكساب المختصين عددًا من المهارات، أبرزها القدرة على إدارة فريق مكتب البيانات، ومواءمة سياسات حوكمة البيانات الوطنية بسياساتها، وبدء العمل على ضوابط ومواصفات إدارة البيانات وحوكمتها، وحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى العمل على تنفيذ سياسات حوكمة البيانات الوطنية ومعايير إدارة البيانات الوطنية، ومعرفة مفاهيم إدارة البيانات وحوكمتها، وحماية البيانات الشخصية وآلية تنفيذها.

وأوضح رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في "سدايا"، الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، أن إطلاق برنامج البيانات اقتصاد المستقبل يأتي في إطار الإسهام في تعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية، وتسخير البنية التحتية لدعم التحول الرقمي تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. مفيدًا بأن البرنامج هو امتداد للمبادرات والبرامج التي تطلقها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بهدف تطوير القدرات الوطنية، ورفع كفاءتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. وما يميِّز هذا البرنامج مخرجاته التي ستنعكس على جودة البيانات لدى الجهات الحكومية، إلى جانب إيجاد كفاءات وطنية مختصة قادرة على إدارة البيانات وحوكمتها، وحماية البيانات الشخصية.