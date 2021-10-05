مركز "الطب البديل": شائعات.. لا صحة لاستخراج لقاح كورونا من الجسم بـ"الحجامة"

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المركز حذَّر من إجرائها على موضع وخز الإبرة أو بعض المواقع المصابة

أوضح المركز الوطني للطب البديل والتكميلي أنه لا صحة للمعلومات المتداوَلة التي تدعي إمكانية استخراج لقاح فيروس كورونا من الجسم بواسطة عمل الحجامة بعد تلقي اللقاح مباشرة، وأن تلك الادعاءات مغلوطة، ولا جدوى منها.

وبيَّن المركز أن الحقيقة العلمية المتعلقة بإجراء الحجامة لغرض سحب مكونات لقاح فيروس كورونا يُمنع فيها منعًا باتًّا إجراء الحجامة على موضع أخذ اللقاح (على الجلد مباشرة - موضع الوخز)، أو على أي مرض جلدي مثل (الدمامل - الخراج - البهاق – الصدفية.. وغيرها)، ولكن تُجرى على مواضع محددة من الجسم تحت إشراف ممارس معتمد ومرخص من قِبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

كما أكد المركز عدم جدوى الحجامة في إخراج اللقاح من الجسم بأي حال من الأحوال، منوهًا بأهمية استقاء المعلومات الطبية من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشائعات وتصديق ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة ومغلوطة، والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بممارسات الطب البديل والتكميلي عبر القنوات الرسمية.