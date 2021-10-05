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الهلال : الرباعي يواصل العلاج التأهيلي .. و"بيريرا" والبريك في طريق العودة الرسمية

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الهلال : الرباعي يواصل العلاج التأهيلي .. و

يستعد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ، محمد البريك ، والبرازيلي " بيريرا" ، اليوم الثلاثاء ، لمشاركة الأزرق في التدريبات الجماعية ، بعد أن تنوعت مشاركتهما اليوم بين اللياقة والجري.


على الصعيد الميداني ميدانيًا، استأنف الهلال تدريباته، بعد الراحة التي تمتع بها اللاعبون لمدة 4 أيام، نظير توقف المنافسات بسبب التوقف الدولي، حيث فرض مدرب الفريق البرتغالي "جارديم"، مناورة على جزء من مساحة الملعب، فيما واصل عبدالله عطيف وسالم الدوسري ومحمد القحطاني وسعد الناصر، برامجهم العلاجية والتأهيلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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