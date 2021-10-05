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وزير الكهرباء: «أي عداد يتم تركيبه في المنازل حاليا مسبوق الدفع»

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وزير الكهرباء: «أي عداد يتم تركيبه في المنازل حاليا مسبوق الدفع» وزير الكهرباء: «أي عداد يتم تركيبه في المنازل حاليا مسبوق الدفع»

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، تعليقا على الاستخدام المنزلي للكهرباء، إن هناك 26 مليون عداد في المنازل منهم 11 مليون عداد مسبوق الدفع.

وأضاف شاكر، في مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «تن»، الثلاثاء: «أي عداد يتم تركيبه في المنازل حاليا يكون مسبوق الدفع».

وتابع: «بعض الأماكن تقوم بتركيب عدادات ذكية وركبنا نحو 250 ألف عداد ذكي»، مضيفا: «نسير وفق خطة لتركيب العدادات مسبوقة الدفع».

وأكمل: «كل العدادات مسبوقة الدفع تم صناعتها بأياد مصرية، واعتمدنا على العدادات المصنعة في ».

المصرى اليوم

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