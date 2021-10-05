تستعد بمهرجان «شالى موطن الأجداد» فى 6 أكتوبر.. «سيوة» تتجمل لبدء موسم السياحة الشتوى

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تستعد واحة سيوة لموسم السياحة الشتوى، وأعلن العميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة، استعداد كافة القطاعات للموسم السياحى، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل فى المناطق السياحية والأثرية.

وأوضح «عبدالغنى» أن الواحة تستعد لتنفيذ فعاليات للترويج للواحة سياحيا، مشيرا إلى أن الواحة تعد من أفضل الوجهات السياحية، لما تمتلكه من مقومات متنوعة.

واحة سيوة

ومن أشهر المناطق السياحية منطقة شالى الأثرية التى تعد من أشهر الوجهات السياحية التى توليها محافظة مطروح اهتماما كبيرا لتكون قبلة سياحية خلال الموسم الشتوى، الذى بدأ أول أكتوبر الجارى، لافتا إلى أن هناك مزارات سياحية فى الواحة تعد الأجمل فى مصر والشرق الأوسط؛ نظرا لطبيعتها الأثرية والسياحية الخلابة وجوها الدافئ خلال الشتاء، ما يجعلها قبلة الأجانب والعرب والمصريين، منها (جبل الموتى، ومنطقة جبل الدكرور، ومنطقة شالى، والطرق المؤدية إلى عين جوبا، ومعبدا الوحى وآمون).

واحة سيوة

وأشار «عبدالغنى» إلى مواصلة العمل فى كافة المناطق السياحية والأثرية، موضحا أن الواحة تمتلك مقومات تجمع بين التاريخ والحضارة والسياحة الاستشفائية، التى شهدت خلال العام الجارى إقبالا غير مسبوق، ما ساهم فى الترويج للواحة وتوفير فرص عمل خلال موسم الصيف.

واحة سيوة

وسبق أن أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تنظيم احتفالية بعنوان (شالى.. موطن الأجداد) يوم 6 أكتوبر المقبل، فى إطار الاحتفال بقلعة شالى الأثرية، باعتبارها قيمة تاريخية ومعمارية وتراثية، بالتزامن مع إعلانها من قبل منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) منطقة تراث عالمى.

واحة سيوة

وأشار رئيس مركز ومدينة سيوة إلى توفير كافة الإمكانات لظهور الاحتفالية بالشكل اللائق بقيمة ومكانة الواحة؛ خاصة مع بداية الموسم الشتوى فى الأول من شهر أكتوبر الجارى.

وأوضح «عبدالغنى» أن الاحتفالية تتضمن استعراضات فلكلورية للفنون والثقافة السيوية، من خلال طابور عرض تراثى لفتيات وأطفال سيوة بالأزياء التقليدية والأكلات السيوية والحرف التقليدية والمهارات الرياضية، مع تسليط الضوء على قلعة شالى من خلال ندوات مصاحبة للاحتفال ومسابقات فى مجال الرسم.

واحة سيوة

وأضاف محمد جيرى، مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة سيوة، أن الواحة تعد من أهم الوجهات السياحية الشتوية لاستقبال السياحة الأجنبية والعربية، وتشتهر برحلات السفارى وبحيرات الملح، ومن خلالها يمكن التعرف على الثقافة السيوية عبر زيارة متحف البيت السيوى والاستمتاع بأجواء المساء فى المخيمات.

واحة سيوة

وأشار «جيرى» إلى التنسيق بين الجهات المعنية من أجل نجاح الموسم الشتوى الذى يستمر حتى أبريل المقبل. وأكد محمود الدميرى، مدير مكتب تنشيط السياحة بسيوة، أن مكتب تنشيط السياحة يستقبل الزوار ويوفر الكتيبات المعنية بالمزارات السياحية والأثرية، مكتوبة بعدة لغات، إضافة إلى توفير أفلام تسجيلية ووثائقية لعرضها للزوار، لافتا إلى التنسيق مع منطقة آثار سيوة للترويج للواحة.

واحة سيوة

وأوضح المهندس يحيى قناوى، رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة، أن أعضاء الجمعية يستهدفون تدريب العاملين بالقطاع السياحى لتتكامل فرص ازدهار السياحة فى الواحة،خلال الموسم الشتوى، من أجل تحقيق تسويق جيد للواحة.

واحة سيوة

واحة سيوة