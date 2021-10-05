حلاوة المولد النبوى الشريف.. من الفاطميين إلى «طنطا» اعرف سر الصنعة

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فى القرن الرابع الهجرى مع دخول الفاطميين «المحروسة»، كان موكب الخليفة الفاطمى يجوب الشوارع ويوزع الحلوى بكميات كبيرة على الناس والأطفال فى الشوارع احتفالا بالمولد النبوى الشريف. واختلفت الروايات حول قصة صناعة عروسة المولد، ومن ضمن الروايات أنها صنعت استنادًا إلى زوجة الحاكم بأمر الله التى كانت تخرج معه فى يوم المولد النبوى، فقام صناع الحلوى بتشكيل عروس تشبه زوجة الحاكم.

ومنذ أن ظهرت حلوى المولد فى العهد الفاطمى كانت تقتصر على أربعة أو خمسة أنواع فقط، لكنها كانت تصنع جميعها من السكر والعسل والمواد الجيلاتينية، ومع مرور العصور والأيام تطورت صناعتها بشكل كبير، وأبدع المصريون فى إضافة أنواع أخرى بأشكال وألوان وأطعمة مختلفة.

حلاوة المولد النبوى الشريف

طوال 35 سنة ماضية اعتاد محمد الشناوى، الرجل الخمسينى، الوقوف أمام ألسنة اللهب المتصاعدة، يتصبب عرقه من ارتفاع درجة الحرارة، قابضا فى يده معلقة خشبية ضخمة الحجم، لا يتوقف عن تقليب خليط سائل العسل، والسمسم المغلى المنسكب، داخل إناء النحاس الكبير، خشية احتراق العجين، تجاوره مجموعة من براميل العسل والماء عن يساره، يختلس نظرات سريعة من حين لآخر لمتابعة حركة عماله، يعاونه أحد الصبية فى رفع الإناء لسكبه على أحد الأسطح المستوية لبدء عملية تشكيل «السمسمية».

حلاوة المولد النبوى الشريف

ربما استحق لقب «شيخ صنايعية الحلاوة» عن استحقاق، ولم يمنع محمد الشناوى سنوات عمره التى تجاوزت الخمسين التوقف عن عمله، فهو يرى أنه أكل عيشه الذى يستحق التعب من أجله، لم يخطئ خلالها فى ضبط مذاق السكر لجميع أشكال حلويات مولد النبى، إلا أنه أشار إلى أنه لم يشهد مثل هذه الأيام صعوبة على مهنته التى لا يعرف غيرها، قائلا: «طنطا أم الحلاوة، والناس بتجيلها من قبلى وبحرى عشان ضامنة إنها هتاكل حلاوة نضيفة وتمنها معقول، وكانوا بيحملوا حلاوة لهم ولأولادهم عشان المواسم، وده موسم بنستناه مرة واحدة من السنة للسنة، لكن السنة دى حالنا واقف وحركة البيع واقفة مفيش بيع ولا شراء».

حلاوة المولد النبوى الشريف

وحول طريقة صناعة حلاوة المولد، قال الشناوى: «تصنيع حلاوة المولد يتم على عدة مراحل، أولاها تسوية الحلاوة، وتعد هذه المرحلة الأكثر صعوبة، لذلك لا يستطيع أى صنايعى تسويتها إلا من يمتلك الخبرة، وتبدأ بوضع السكر والعسل داخل إناء كبير من النحاس مع الاستمرار بالتقليب حتى لا يحترق، ووضع الروائح وقليل من الماء، ولابد من استخدام أوانى النحاس وليس الألومنيوم لأن الأخير يتفاعل مع العجين ويتسبب فى تحول لونه إلى الأسود، ثم تأتى المرحلة الثانية، وهى رفع الإناء المغلى بعد التأكد من تسوية العجين، ووضع الخليط على رخامة نظيفة لتشكيله إلى قطع صغيرة، وبعدها نبدأ فى مرحلة التجميع والتعبئة والتغليف».

حلاوة المولد النبوى الشريف

للجانب النسائى نصيب كبير من العمل فى موسم التحضير لحلاوة المولد النبوى، فاطمة رضوان تنتظر الموسم كل عام، تشتغل ما يقرب من شهر فى التحضير للموسم، تخرج من إحدى القرى المجاورة لمدينة المحلة الكبرى، قادمة إلى أحد مصانع الحلوى بمدينة طنطا، دورها تعبئة الحلوى داخل الأكياس، وهى المرحلة النهائية فى التصنيع، وقالت: «يوميتى 40 جنيه، وأنتظر الموسم كل عام للإنفاق على بناتى الثلاث، وينتهى الشغل بانتهاء المولد الذى ننتظره كل عام».

حلاوة المولد النبوى الشريف

تمر الأعوام ويظل ارتباط الثقافة الشعبية المصرية بشراء الحلوى مع اقتراب المولد النبوى الشريف، تعبيرًا عن الاحتفال بمولد آخر الأنبياء، كما تتهاداها الأسر مع بعضها البعض احتفاءً بالمناسبة الدينية، وتتنافس محال الحلويات فى إنتاج أنواع جديدة لجذب الزبائن، إلا أن «الملبن» و«السمسمية» و«الحمصية» تتربع على قائمة الحلويات التى يحرص المستهلك على شرائها، وتتزين المحال قبل بدء الموسم بشهر كامل وتعرض العرائس بألوانها المبهجة وأحجامها المختلفة.

حلاوة المولد النبوى الشريف

حلاوة المولد النبوى الشريف

حلاوة المولد النبوى الشريف