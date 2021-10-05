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ماذا قالت «الإفتاء» عن عدم تحقيق الأمنيات بالدعاء؟

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ماذا قالت «الإفتاء» عن عدم تحقيق الأمنيات بالدعاء؟ ماذا قالت «الإفتاء» عن عدم تحقيق الأمنيات بالدعاء؟

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ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر سؤالاً عن كيفية تحقيق الأمنيات المستحيلة، تقول صاحبته: «عندي أمنيات كتير وبدعي ربنا لكن مفيش ولا واحدة منهم اتحققت أعمل إيه؟».

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه على السائلة أن تفوض أمرها لله تعالى، وأن تعلم أنه ربما يكون ضرراً كبيراً سيقع، والله سبحانه وتعالى يريد الأفضل لها فلم يستجب.

وتابع: «استفتحي دائماً الدعاء بالحمد والثناء على الله الثناء الحسن، وبالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، واختتمي الدعاء بهما، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة يقينا، حيث يقول الفقهاء ذلك أرجى لقبول الدعاء»، مشدداً على الإنسان عند الدعاء يجب أن يتعلق قلبه بالله وبمناجاته ويعلم أن الله ما استجاب إلا لأنه يحب أن يسمع صوت عبده.

المصرى اليوم

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