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احتفظ النادي الأهلي المصري بصدارته للأندية العربية والإفريقية و ظل نادي الزمالك في المركز الثاني إفريقيا خلف النادي الأهلي

وأصدر موقع «Football Database» التصنيف الجديد للأندية داخل القارة السمراء والذي أسفر عن اعتلاء النادي الأهلي القمة مبتعداً عن أقرب منافسيه نادي الزمالك.

وجاء الأهلي أولا برصيد 1750 نقطة، بينما حل الزمالك ثانيا برصيد 1593 نقطة، ليتساوى مع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الذي جاء خلفه في المركز الـ3 بعدد النقاط نفسه .

واحتل الترجي الرياضي التونسي المركز الرابع بـ1580 نقطة، وفي الخامس، نادي مازيمبي الكونغولي، برصيد 1574 نقطة.

بيراميدز جاء في المركز الـ20 برصيد 1461 نقطة متفوقا على نادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي واحتل سموحة المركز الـ27 برصيد 1433 نقطة، متساويا مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري، الذي جاء خلفه في المركز الـ28.