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صلاح ورونالدو .. من سيكون هداف الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي؟

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صلاح ورونالدو .. من سيكون هداف الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي؟ صلاح ورونالدو .. من سيكون هداف الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي؟

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عاد كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإنجليزي من جديد وإلى فريق بداياته مانشستر يونايتيد قادمًا من الكالشيو الإيطالي ليتواجد في مسرح الأحلام أولد ترافورد، بعد غياب 13 عام.

وقاد رونالدو في فترته الأولى اليونايتد لتحقيق البطولات ولعل أهمها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وغيرها من البطولات.

في الناحية الأخرى تعاقد ليفربول الغريم التقليدي للمان يونايتد مع الساحر مو صلاح، الذي حطم الأرقام القياسية في البريميرليج، وأعاد للريدز هيبته بحصد الألقاب من جديد، حيث فاز ليفربول معه بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب ثلاثون عامًا، إضافة للحصول على دوري الأبطال السادس في تاريخ الريدز .

بعد توهج صلاح في آخر مباراة له أمام المان السيتي، وإحرازه لهدف أسطوري وصناعة آخر، أصبح صلاح متصدر هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مناصفة مع جيمي فاردي بـ 6 أهداف لكل منهما ، ونجح صلاح في تسجيل 103 هدف في 165 مباراة لعبهم في البريميرليج.

ولعب صلاح 7 مباريات أحرز خلالهم 6 أهداف.وقد تخطى صلاح الشهر الماضي الهدف رقم 100 له، ورشح لجائزة لاعب الشهر.

أما عن رونالدو، فهو لعب هذا الموسم 4 مباريات أحرز خلالهم 3 أهداف.وهو مرشح ايضًا للاعب الشهر بجانب صلاح، وإيفان توني (برينتفورد)، وإسماعيل سار (واتفورد)، ميشيل أنطونيو (ويست هام يونايتد)، أنطونيو روديجر (تشيلسي) فمن يخطف الكاميرا من الآخر؟ ، وهل سيتوج أحدهما هدافاً للدوري الإنجليزي؟ هذا ماستجيب عنه المباريات القادمة من الموسم .

المصرى اليوم

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