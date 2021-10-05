أخبار عاجلة

60 ضيفا بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي (القائمة كاملة) -
رامي جمال يصدم زوجته : «بفكر أطلقك..الحمد لله إننا مخلفناش» (صورة) -
"الزعاق": اليوم بداية "الوسم".. فيه 4 ظواهر وهذه مدته الحسابية والتأثيرية -
الاحتفالات تعم ساحة التحرير بعد تقدم التيار الصدري في الانتخابات -
صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة -
«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي -
برلمانى يسأل وزير التعليم :كيف تفتح باب التطوع لسد العجز فى المدارس وتتجاهل أزمة 36 ألف معلم؟ -
استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء -
سقوط أمطار خفيفة على 4 مراكز بالمنيا -
سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الخزانة الأمريكية تحذر من ركود في حال عدم رفع سقف الدين العام خلال أسبوعين

Print
الخزانة الأمريكية تحذر من ركود في حال عدم رفع سقف الدين العام خلال أسبوعين الخزانة الأمريكية تحذر من ركود في حال عدم رفع سقف الدين العام خلال أسبوعين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود إذا لم يعالج الكونجرس موضوع سقف الدين خلال أسبوعين.

وقالت يلين إن «18 أكتوبر هو الموعد النهائي، واعتقد أنه سيكون من الكارثي عدم دفع فواتير ، لأننا سنكون في وضع نفتقر فيه إلى الموارد لدفع فواتير الحكومة»، مشيرة إلى أن «الركود سيقع إذا فشل الكونجرس في معالجة حد الاقتراض قبل التخلف غير المسبوق عن سداد الديون».

وأضافت: «ينظر إلى سندات الخزانة الأمريكية منذ فترة طويلة على أنها أكثر الأصول أمانا على هذا الكوكب»، مبينة أن «هذا يفسر جزئيا حالة احتياطي الدولار. ووضع ذلك موضع تساؤل عن طريق عدم دفع أي من فواتيرنا المستحقة سيكون كارثيا».

يذكر أنه تم تعليق حد الدين، وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للولايات المتحدة اقتراضه بموجب القانون، لمدة عامين في عام 2019 في عهد الرئيس السابق دونالد ، لكن التعليق انتهى في نهاية يوليو الماضي.

وتستخدم وزارة الخزانة ما يسمى بالإجراءات الاستثنائية لدفع فواتيرها منذ ذلك الحين، بما في ذلك تعليق بعض الاستثمارات. وإذا تم استنفاد الأموال النقدية المتوفرة لديها وتدابيرها المؤقتة بالكامل، فستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي لا تتمكن فيها الولايات المتحدة من الوفاء بالتزاماتها المالية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس السيادة السوداني: لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة

رئيس السيادة السوداني: لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة

اتحاد الشغل في تونس يرحب بإعلان الحكومة الجديدة

اتحاد الشغل في تونس يرحب بإعلان الحكومة الجديدة

طالبان تعلن استبعاد الحكومة العاملين الغير المرغوب فيهم

طالبان تعلن استبعاد الحكومة العاملين الغير المرغوب فيهم

مصر ترحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن

مصر ترحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن