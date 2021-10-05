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احتفالا بنصر أكتوبر.. مكتبة الإسكندرية تنظم عرض و مسابقة لمتحف السادات

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احتفالا بنصر أكتوبر.. مكتبة الإسكندرية تنظم عرض و مسابقة لمتحف السادات احتفالا بنصر أكتوبر.. مكتبة الإسكندرية تنظم عرض و مسابقة لمتحف السادات

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تنظم مكتبة الإسكندرية المسابقة السنوية لمتحف السادات للعام الخامس على التوالي بمناسبة الذكرى 48 لحرب أكتوبر المجيدة، وذلك غدا الأربعاء 6 أكتوبر من الساعة 12:30 ظهرًا وحتى 2:30 عصرًا، بقاعة المتحف داخل المكتبة.

يتضمن برنامج المسابقة عرض بانورامي خاص بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، يعقبه جولة إرشادية مفصلة داخل المتحف، ثم عقد المسابقة وتوزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين.

جدير بالذكر أن متحف السادات أحد متاحف مكتبة الإسكندرية، وقد أقيم على مساحة 260 مترًا مربعًا في الجزء الجنوبي للمكتبة، وقد خصت السيدة جيهان السادات المتحف بمقتنيات عُرضت لأول مرة؛ وذلك تقديرًا للمجهود الذي قامت به مكتبة الإسكندرية.

المصرى اليوم

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