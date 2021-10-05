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«خراب».. وزير الكهرباء: «مش عارف الناس اللي بتسرق التيار دي إيه»

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«خراب».. وزير الكهرباء: «مش عارف الناس اللي بتسرق التيار دي إيه» «خراب».. وزير الكهرباء: «مش عارف الناس اللي بتسرق التيار دي إيه»

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن حجم سرقة التيار الكهربائي في ليس قليلًا ولدينا ضبطيات قضائية والشرطة تساعد الوزارة، لمواجهة هذه المشكلة، مطالبا المواطنين بعدم استحلال الحرام، وعلق: «مش عارف الناس اللى بتسرق دي إيه».

وأكد وزير الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أن «السرقة خراب، ومن يتم ضبطه يتم التعامل معه بالقانون، ونحاول حوكمة الأمر».

وأضاف أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يأتي بداية للتوسع في الربط مع دول الخليج والوصول لعدد من الدول الآسيوية.

ولفت إلى أن هناك استهدافا لزيادة إنتاج الكهرباء في 2023 باستخدام مصادر الطاقة المتجددة إلى 10 آلاف ميجاوات.

المصرى اليوم

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