داعية إسلامي: الصبر من مفاتيح النصر

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قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إنه من القوة التي ذكرها رب العزة والتي عرفها النبي صلي الله علية وسلم عن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله يقول «ألا إن القوة هي الرمي»، مشيرًا إلى أن هناك مقولة «الحكم يدور مع علته والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، حيث كانت القوة أيام البني صلي الله عليه وسلم السهام والسيوف والنبال والرمح، بينما لدينا الآن الرمي بالمدفعية وقاذفات الصواريخ والدبابات فليس هناك إعداد للسهام أو النبال.

وأضاف «علي»، خلال لقائه مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه من قوة الحنكة السياسية والرأي الرشيد وهذا ليس ضعف كما يرونه الآخرون ولكنة منتهى القوة، بدليل أن في صلح الحديبية النبي صلي الله عليه وسلم قبل بحديث الكفار وغير من بسم الله الرحمن الرحيم إلى «بسمك اللهم» كما قبل بالتغيير أيضا في عريضة الصلح والكتابة بنسب النبي ونسب أبية وليس بأنة عبدالله ورسوله وهذا منتهى الصبر والحنكة السياسية من النبي صلي الله عليه وسلم

وتابع: «صبر النبي صلي الله عليه وسلم على قريش وإزاء أصحابه والضغط عليه وعلى أصحابه منهم، وهذا منتهى القوة منه وكانت النتيجة من كل هذا الصبر فتح مكة والنصر للرسالة المحمدية ونشر الدعوة في الجزيرة العربية ومنها إلى العالم كله، مشيرًا إلى أنه عند فتح مكة كان قرب أجل النبي صلي الله علية وسلم؛ خاصة وأن سورة الفتح نزلت قبل فتح مكة وكان المسلمين مستضعفين، مشددًا على أن الصبر مفتاح النصر.