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«ما حكم الصدقة جارية عن النفس والوالدين وهما على قيد الحياة ومقتدرين؟».. « الإفتاء » تجيب

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«ما حكم الصدقة جارية عن النفس والوالدين وهما على قيد الحياة ومقتدرين؟».. « الإفتاء » تجيب «ما حكم الصدقة جارية عن النفس والوالدين وهما على قيد الحياة ومقتدرين؟».. « الإفتاء » تجيب

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أجاب الشيخ أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء بـ« فيسبوك »، على سؤال مفاده: «ما حكم تقديم الصدقة الجارية عن النفس والوالدين ومن نحب وهم على قيد الحياة ومقتدرين ماديًا؟».

وقال وسام : «نعم، يجوز ولا مانع، بغض النظر إن كانوا مقتدرين أو غير مقتدرين على قيد الحياة أو بعد عمر طويل، فلا مانع من عمل الصدقة الجارية عن نفسك وعن والديك وعمن تحبه من الناس سواء كانوا أقرباء أو غير أقرباء.. فمن الأفضل أن الإنسان يقدم لنفسه وهو على قيد الحياة لأنه قد ينشغل».

وتابع الشيخ أحمد وسام : «هذه الصدقة التي ورد في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى ينميها لصاحبها ويُربيها له أضعافا مضعفة، بمعنى أن الله تعالى يزيد له فيها ويضاعف له فيها.. فهكذا يفعل الله تعالى مع صدقة الواحد منا حتى يجدها كما وصفها النبى يوم القيامة (فيجدها مثل الجبل).. فهي عند الله مضاعفة.. فالنبى عليه الصلاة والسلام لما ذبح شاه سأل عائشة.. (ما بقي منها؟) قالت يا رسول الله (ما بقى إلا كتفها.. فقال (بقيت كلها إلا هذا الجزء) أي هذا ما سنأكله ويفنى وأ ما تصدقنا به هو الأبقى».

المصرى اليوم

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