استشاري أمن معلومات يتوقع أسباب تعطل فيسبوك.. ويدعو لتأسيس واتساب محلي

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استبعد الدكتور محمد الحارتي، استشاري امن المعلومات، أن تعلن شركة فيسبوك عن الأسباب الحقيقية لانقطاع خدمات تطبيقاتها الثلاثة يوم الاثنين بصورة واضحة، مشيرًا إلى أن عدد ساعات انقطاع الخدمة كان الأطول حيث انقطعت خدمات فيسبوك عام 2019 ولكن لم تكن لفترة تزيد عن ساعة أو ساعة ونصف وكان الانقطاع قاصر على الفيسبوك فقط دون التطبيقات الأخرى.

وأوضح الحارتي في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أنه ليس من المستبعد ان يكون ما حدث نتيجة هجمة إلكترونية، خاصة أن فيسبوك يمتلك نحو 16 موقع للخوادم تعمل بالتبادل ما يعني ان تعرض احدها لعطل لن يؤثر على الخدمة بهذه الصورة ولكن ما حدث يوم الاثنين يوضح ان الشركة تعرضت لهجمة في نقطة تجمع أساسية. وفيما يتعلق بتعويض المستخدمين للتطبيق قال الحارتي ان الشركات والمعلنين لدي فيسبوك هم المتضررين بصورة اكبر من توقف خدمات فيسبوك موضحا ان صاحب الإعلان لم يفقد أمواله ولكن فقد وقت الإعلان المرغوب فيه خاصة ان ساعات توقف الخدمة كان طويلا وهو ما يستلزم تعويض. وتابع الحارتي: «لا أتوقع ان يقوم فيسبوك بتعويض الشركات أو المعلنين لان هذا يعني دفعه مليارات كثيرة على مستوي العالم».

وشدد الحارتي على ضرورة إيجاد تطبيق محلي خاصة لـ«واتساب» موضحا ان هذا التطبيق اصبح أساسي في حياتنا اليومية على مستوي الافراد والشركات ويتم تبادل معلومات وبيانات وملفات هامة عليه ولم يعد منصة للتواصل الاجتماعي فقط ولكنه منصة للعمل. وتابع: ان سقوط الخدمة يوم الاثنين لابد ان يدفعنا نحو إيجاد تطبيق محلي مؤمن قادر على الاحتفاط بالبيانات.

وقال انه لو كان واتساب عاد للعمل ولكن فقد البيانات المتوافرة عليه لكنا في واقع صادم الان وهو ما يدلل على أهمية التطبيق في حياتنا اكثر من فيسبوك نفسه.

واكد ان المؤشرات الأخيرة أظهرت ان متوسط عدد ساعات استخدام المنصات الاجتماعية والتطبيقات ارتفع إلى 12 ساعة يوميا مؤخرا بعد ان كان 7 ساعات في المتوسط.

كما شدد على ضرورة التخفيف من استخدام الفيسبوك والبحث عن بدائل أخرى حتي لا نتعرض لهزات في حالة توقف هذه التطبيقات لاي سبب.