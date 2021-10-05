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حملات مكثفة للنظافة والتجميل بمدينة دسوق استعدادا للعام الدراسي الجديد

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حملات مكثفة للنظافة والتجميل بمدينة دسوق استعدادا للعام الدراسي الجديد حملات مكثفة للنظافة والتجميل بمدينة دسوق استعدادا للعام الدراسي الجديد

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تابع السيد عبدالستار ،رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافه بقري دسوق محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب، بالإضافة إلى المرور على كافة المدارس والاستعداد للعام الدارسى الجديد .

وشملت الجولة متابعة حاله المرافق العامة ودوارات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس وتهذيب وتقليم الأشجار، وإزالة الإشغالات، كما تابع تسليك خطوط الصرف الصحى وخفض المنسوب وصفايات الإمطار بالقرى والتوابع والقيام بتهذيب وتقليم الأشجار المتداخلة مع أسلاك الإنارة العامة استعداد لفصل الشتاء ،بالإضافة إلى متابعة المشروعات القومية القائمة بالقرى ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط وخاصة الوحدات الصحية فضلاً عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين.

كما تابع السيد عبدالستار ،رئيس مركز ومدينة دسوق،بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بدسوق لحل مشاكل الصرف الصحي بالمدينة بمناطق متفرقة بالمدينة.

المصرى اليوم

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