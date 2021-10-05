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«ما حكم سماع الأغاني؟».. «الإفتاء» تحدد 3 معايير تجعلها «حلال»

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«ما حكم سماع الأغاني؟».. «الإفتاء» تحدد 3 معايير تجعلها «حلال» «ما حكم سماع الأغاني؟».. «الإفتاء» تحدد 3 معايير تجعلها «حلال»

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ورد إلى دار الإفتاء، عبر البث المباشر للدار عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، سؤالا تقول صاحبته: «ما حكم سماع الأغاني بعد أداء كل الواجبات المنزلية؟».

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأغاني عبارة عن كلمات تصحبها موسيقى وهي صوت، وكلاهما يخضع لمعايير من شأنها أن تجعلها حلالاً أو تجعلها حراماً.

ولفت وسام إلى أن الحلال في تلك الأشياء ما كان منضبطاً بالأخلاق ويدعو إلى جيدها ولا يثير الشهوات المحرمة، أما عدا ذلك مما يدعو إلى سيء الأخلاق ويثير الشهوات فهو محرم.

وأوضح «وسام» أن كلمات الأغاني إذا كانت مستساغة ولا تخالف الشرع أو تدعو لإثارة الفواحش أو إلى تعد على حدود الله، فإن الغناء في هذه الحالة من حيث الكلمات؛ جائز.

وأضاف أن من الشعر ما فيه نصرة للإسلام كمدح الحبيب والصحابة وآل البيت، مؤكدًا أن هذا الحكم يختلف عن الهيئة التي يظهر فيها المغني أو المغنية أثناء سرده للكلمات، بما يكون فيه من العٌري وكشف العورات التي أمر الله بسترها.

وأشار إلى أن مثل هذا الأغاني التي تدعو صراحة أو ضمنًا إلى تعدي حدود الله، هي من الموبقات والآثام التي تكون على صاحبها ولا يجوز للإنسان أن يشغل وقته بسماعها أو مشاهدتها.

وألمح إلى أن من آلات المعزف التي أجازها الشرع للنساء؛ الضرب بالدف، مشيرًا إلى ما روي عن عبدالله بن بريدة أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم -ورجع من بعض مغازيه- فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحًا (وفي رواية: سالمًا) أن أضرب عندك بالدف [وأتغنى]؟ قال: «إن كنت فعلت (وفي الرواية الأخرى: نذرت)، فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي». فضربت، فدخل أبوبكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب ...».

المصرى اليوم

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