افتتاح معرض «فيها حاجة حلوة» للفنون التشكيلية بقصر ثقافة سوهاج

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه مدير عام فرع ثقافة سوهاج، معرض الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الطفل بعنوان «فيها حاجة حلوة»، والذي ينظمه القصر لعدد 25 مشاركا من أبناء سوهاج الموهوبين من سن 8 وحتى 25 عام، منهم أطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وتضمن المعرض العديد من الأعمال الفنية بورتريهات وبإستخدام خامات متنوعة، وعلى هامش المعرض اقيمت العديد من المسابقات الثقافية الترفيهية من خلال وضع غطاء على بعض اللوحات المرسومة لشخصيات تاريخية وعلماء وزعماء مصريين من الماضي والحاضر، مع وضع بعض المعلومات على كل لوحة من خلالها يتم التعرف على صاحب الشخصية، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية، وأولياء أمور المشاركين.