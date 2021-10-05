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وزير الكهرباء: الدولة تدفع المليارات لدعم الطاقة الكهربائية للمواطن

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وزير الكهرباء: الدولة تدفع المليارات لدعم الطاقة الكهربائية للمواطن وزير الكهرباء: الدولة تدفع المليارات لدعم الطاقة الكهربائية للمواطن

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قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن الدولة تدفع المليارات دعما للطاقة الكهربائية للمواطن.

وأضاف شاكر، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: «حتى العام الحالي الدولة تدعم الطاقة الكهربائية»، متابعا أنه تم صرف 36 مليار جنيه في شكل استثمارات في شركات التوزيع بهدف تحسين الشبكات لتوزيع الطاقة الكهربائية.

وأوضح وزير الكهرباء أنه لابد أن يكون هناك توازن بين السعر والاستهلاك، موضحا أن آخر رفع لأسعار الطاقة الكهربائية سيكون في 2024/ 2025 .

المصرى اليوم

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