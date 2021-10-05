محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يتفقدان بدء التشغيل التجريبى للمستشفى الجامعي الجديد

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تفقد اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، بدء أعمال التشغيل التجريبى بالمستشفى الجامعى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، حيث جرى تشغيل ١٥ عيادة خارجية في تخصصات طبية مختلفة بالمستشفى كمرحلة أولى من الإفتتاح التجريبي للمستشفى، لتقديم خدمات صحية عالية المستوى.

واستمع محافظ سوهاج، لشرح عن التجهيزات والكوادر الطبية المتخصصة الخاصة بالعيادات، موجها إدارة المرور بعمل خط سير لنقل المرضى والمراجعين من وإلى المستشفى الجديدة، ومقدماً التهنئة لشعب سوهاج بالافتتاح التجريبي للعيادات الخارجية بالمستشفى. وأشار المحافظ، إلى أن المستشفى تعد طفرة كبيرة وإضافة بالقطاع الصحي بالمحافظة في توفير حزمة من الخدمات الطبية المتخصصة التي يحتاجها أبناء المحافظة ككل، وسكان مدينة سوهاج الجديدة على وجه الخصوص، تمتاز بتوفير معاملة إنسانية لائقة بالمرضى.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن تكلفة المستشفى الجديدة بلغت مليار و١٧٨ مليون جنيه، وتمثل صرح معماري وطبي على أعلى مستوى، مؤكداً على جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى بالعيادات الخارجية. وأكد عبدالخالق، أن الجامعة تحرص على السير بخطى سريعة في استكمال واستيفاء تأثيث المستشفى الجديد بالأثاث الطبي وغير الطبي، قبل الإعلان عن افتتاحها قريباً باعتبارها أحد المشروعات القومية التي يتم انجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستخدم قطاع كبير من المرضى بالمجتمع السوهاجي ومحافظات جنوب الصعيد بكافة فئاته، لافتا إلى أنه تم تخصيصها لاستقبال حالات الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة لتخفيف العبء عن المستشفى الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور حمدى سعد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفى مقام على مساحة ٢٤ ألف متر مربع، ويتكون من ٤ طوابق وطابق أرضي، وملحق بها ٤ مباني خدمية، وتضم المستشفى ١٦ غرفة عمليات، و٢٨٠ سرير أقامة مرضى، منهم ٤٥ سرير عناية مركزة، كم تضم ٣٢ حضانة أطفال، و٣٢ ماكينة غسيل كلوي، وتم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وفقاً للمواصفات العالمية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية لأبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور مصطفى هريدى، مدير عام المستشفى الجامعى الجديد، أنه تم تشغيل ١٥ عيادة خارجية في تخصصات مختلفة منها التجميل، وجراحة الأطفال، وجراحة القولون، والقوقعة، والنساء والتوليد، والعظام، والروماتيزم، والمسالك، والصدرية، والأطفال، وأنف وأذن، وسكر وكلى، والرمد، والأوعية الدموية وتقدم المستشفى الخدمات الطبية للمرضى من مختلف الطبقات والفئات العمرية.