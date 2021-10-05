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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة تجري المفاوضات والمناقشات للربط الكهربائي مع قبرص واليونان، والربط سيكون عن طريق كابلات بحرية.

وأشار «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى أنه سيقوم بزيارة قبرص واليونان الأسبوع المقبل لدراسة مشروع الربط الكهربائي معهما، واتخاذ خطوات جدية للتنفيذ، مؤكدا أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة لتوليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح أن هناك مساحات مخصصة لإنشاء محطات طاقة متجددة، سواء كانت محطات رياح أو طاقة شمسية تستطع توليد كهرباء تصل إلى 90 ألف ميجاوات.