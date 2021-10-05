أخبار عاجلة

"الزعاق": اليوم بداية "الوسم".. فيه 4 ظواهر وهذه مدته الحسابية والتأثيرية -
الاحتفالات تعم ساحة التحرير بعد تقدم التيار الصدري في الانتخابات -
صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة -
«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي -
برلمانى يسأل وزير التعليم :كيف تفتح باب التطوع لسد العجز فى المدارس وتتجاهل أزمة 36 ألف معلم؟ -
استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء -
سقوط أمطار خفيفة على 4 مراكز بالمنيا -
سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين -
السفير السويسري بالقاهرة: نحرص على تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مصر -
قنصلية المملكة في "هونج كونج" تحذّر المواطنين من "كومباسو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الأزياء في القديمة».. ورشة عمل مجانية للأطفال في بيت السناري الأربعاء

Print
«الأزياء في مصر القديمة».. ورشة عمل مجانية للأطفال في بيت السناري الأربعاء «الأزياء في القديمة».. ورشة عمل مجانية للأطفال في بيت السناري الأربعاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية للأطفال والنشء تحت عنوان «الأزياء في القديمة»، وذلك غدا الأربعاء في تمام الحادية عشرة صباحًا في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الورشة على التعريف بالأزياء والملابس في مصر القديمة من خلال عرض الرسومات والنقوش الموجودة على جدران المعابد والمصاطب، وكذلك أشكال ملابس الرجال والسيدات والأطفال، فضلًا عن أنواع الأقمشة المستخدمة والحُلي والملابس وخاصة المصنوعة من الأقمشة الكتانية التي أُطلق عليها اسم «أشعة القمر المنسوج» دليلا على رقتها ورقيها وأناقتها.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعلم الأطفال كيفية تصميم بعض النماذج المبسطة لأشكال هذه الملابس، وأشكال الحُلي ومنها القلادة الفرعونية. تهدف الورش إلى نشر الوعي والثقافة وتعريف الأطفال والنشء بالحضارة المصرية عبر العصور وتاريخ أجدادهم وإنجازاتهم، وغرس قيم الانتماء وحب الوطن في نفوسهم، وكذلك تنمية مهارات الإبداع والابتكار لديهم، وتعزيز الأداء الحركي والثقة بالنفس، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث والموروث الحضاري. تستغرق الورشة يومًا واحدًا، وتستهدف الأطفال من سن 9 إلى 15 سنة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين

سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين

السفير السويسري بالقاهرة: نحرص على تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مصر

السفير السويسري بالقاهرة: نحرص على تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مصر

رقم مميز لمحمد النني وأكرم توفيق خلال مباراة مصر وليبيا

رقم مميز لمحمد النني وأكرم توفيق خلال مباراة مصر وليبيا