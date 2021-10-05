★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة طنطا منتدى وورشة عمل تعريفية لدعم المبادرة الرئاسية «ادرس في مصر»، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعه طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد حسين القائم بعمل نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا كمال مدير الإدارة المركزية لشئون الوافدين، والدكتورة هالة مقلد مستشار الدعم الفنى بوزارة التعليم العالي، والدكتور محمود شكل مدير المركز الرئيسى للعلاقات الدولية ورعاية الطلاب الوافدين .

أكدت الدكتورة رشا كمال خلال كلمتها أن هذه الزيارة تعد الزيارة الثانية لها لجامعة طنطا، وأوضحت أن منسقي المبادرة هم شركاء النجاح من عمداء ووكلاء الجامعة والعاملين، كما أشادت بجامعة طنطا كخامس أقدم جامعة في مصر، وأشادت بالخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب للوافدين.

وأشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن المبادرة الرئاسية «ادرس في مصر» مشروعا قوميا يحقق قفزة في منظومة الوافدين بالجامعات واشار إلى أن كل الجامعات تبذل كل جهودها لتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر .

أضاف أن الجامعة تحرص على تقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين ومتابعة إجراءات التسجيل على منصة «ادرس في مصر» الإلكترونية بشكل منتظم ودورى بما تشمله من القواعد الخاصة بقبول الطلاب والخدمات المستحدثة بها لتذليل جميع المعوقات التي تواجه الطلاب الوافدين، موجهاً شكره للدكتورة رشا كمال والدكتورة هالة مقلد ممثلين عن الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، لحضورهم ورشة العمل التعريفية التي عقدتها الجامعة.

وأشار الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب أن القيادة السياسة لديها الثقة الكاملة في الجامعات المصرية مما أدى إلى اطلاق هذه المبادرة، وأضاف أنه تم دعم البنية الاساسية والمعامل بجامعة طنطا دعم غير مسبوق. ودعا الطلاب الوافدين إلى الاستفادة من هذه المباردة والتعلم في مصر.

أكد الدكتور محمود شكل على أهمية القفزة التي تحققت في ملف التحول الرقمي بجامعة طنطا في خدمة الوافدين موضحا أن الجامعة تحظى بمكانة متميزة في التصنيفات العالمية وتهتم بصناعة سفراء لها حول العالم من الطلاب الوافدين واشار إلى تطوير المنصات الالكترونية بالجامعة.