على ملعب الأمير محمد بن فهد .. الأخضر الأولمبي يكمل جاهزيته لمواجهة سوريا

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‬يفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، غدًا الأربعاء، مبارياته ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، المقامة خلال الفترة من 4 إلى 12 من شهر أكتوبر الجاري، في مدينتي الدمام والخبر.

ويلاقي "الأخضر" منتخب سوريا في تمام الـ5:45 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب نادي النهضة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها مرانًا على ردة الفعل، أعقبه مران التنظيم الدفاعي تركّز فيه العمل على الضغط العالي ودفاع وسط الملعب ودفاع المنطقة، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة في الناحية الدفاعية.



يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثالثة" من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، وإلى جانبه منتخبي سوريا والبحرين.