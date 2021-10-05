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معرض الرياض الدولي للكتاب يحتضن مكتبةً عراقيةً عمرها نصف قرن

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معرض الرياض الدولي للكتاب يحتضن مكتبةً عراقيةً عمرها نصف قرن معرض الرياض الدولي للكتاب يحتضن مكتبةً عراقيةً عمرها نصف قرن

معرض الرياض الدولي للكتاب يحتضن مكتبةً عراقيةً عمرها نصف قرن

يحتضن معرض الرياض الدولي للكتاب المقام حاليًا في واجهة الرياض، "مكتبة النهضة العربية" بتاريخها العريق الذي يمتد لما قبل 1956م في بغداد.
وأوضح المشرف على الجناح سعيد الواسطي، أن الإقبال كبيرٌ جدًا على محتوى الجناح، وعلى إصدارات المكتبة ومنها "الديوان الكامل للشاعر محمد مهدي الجواهري"، و"قل ولا تقل" لمصطفى جواد، مشيرًا إلى أن من أكثر الكتب مبيعًا في الجناح "هل أنصفنا التاريخ؟" للدكتورة فائزة المهداوي، و"الفن القصصي والروائي في أدب موصى كريدي" للدكتور حسنين غازي لطيف، و"بلاد الرافدين دراسة في تاريخ وحضارة العراق القديم" للدكتور صلاح الصالحي، و"ديوان الكرخي" للشاعر عبود الكرخي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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