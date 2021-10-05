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الفريق الفني للرابطة يختار مدرب وحارس ضمك.. و"كورنادو".. و"بوشال"

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الفريق الفني للرابطة يختار مدرب وحارس ضمك.. و"كورنادو".. و"بوشال" الفريق الفني للرابطة يختار مدرب وحارس ضمك.. و"كورنادو".. و"بوشال"
حصدوا جوائز شهر سبتمبر

الفريق الفني للرابطة يختار مدرب وحارس ضمك.. و

أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن نجاح الكرواتي كريسمير رزيتش مدرب نادي ضمك، والبرازيلي إيغور كورنادو نجم نادي الاتحاد، وحارس نادي ضمك الجزائري مصطفى زغبة، وواعد نادي الفتح نواف بوشال في حصد جوائز الأفضلية لشهر سبتمبر لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الجولات 4 و5 و6 و7.

وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلاً من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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