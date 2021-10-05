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خالد الغندور: محمد صلاح «زمالكاوي متعصب»

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خالد الغندور: محمد صلاح «زمالكاوي متعصب» خالد الغندور: محمد صلاح «زمالكاوي متعصب»

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أكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، ان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ونجم الوطنى، ينتمى لنادى الزمالك ويشجع الأبيض، بل انه مشجع زمالكاوى متعصب، وذلك خلال عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وذلك عقب تصريحاته الأخيرة عن محمد صلاح وانتمائه لنادي الزمالك.

وقال خالد الغندور، «قولا واحدا محمد صلاح زمالكاوي ومتعصب، منذ أن كان لاعبا في ناشئي المقاولون ودوري بيبسي وهو زمالكاوي متعصب، محمد صلاح بعد ما اتنجم وكبر بقى لا محسوب على الأهلي ولا الزمالك، لكن صلاح كان نفسه يلعب في الزمالك«.

وأشار إلى أن تصريح ممدوح عباس أن شيكابالا يفوق قدرات محمد صلاح في البداية ما هو إلا دليل على أمنية صلاح للتواجد في الزمالك، والتصريح كان مرتبطا بقيمة عقده.

وأضاف أن والد محمد صلاح أعرب سابقا عن انتمائهم لتشجيع نادي الأسماعيلي مع الميل لتشجيع نادي الزمالك، وقال الغندور أن محمد صلاح قال في مباراة جمعت الأهلي والزمالك سابقا أن الجميع يعلم تمنيه فوز الزمالك.

المصرى اليوم

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