بمشاركة 700 لاعباً .. ختام الدور الأول من بطولة الجمهورية للسباحة باتحاد الإعاقات الذهنية

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نظم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، الدور الأول من بطولة الجمهورية للسباحة للموسم الرياضي 2021 - 2022، بمجمع حمامات السباحة بنادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي.

وصرحت المهندسة أمل مبدى بأن البطولة أقيمت على مدار 3 أيام، تحت رعاية البنك الأهلي المصري (الراعي الاستراتيجي للاتحاد)، وشارك فيها 700 لاعب ولاعبة يمثلون 40 هيئة رياضية.

وأوضحت مبدى أن البطولة يتم تنظيمها وفق القانون الدولي للسباحة، بالإضافة إلى بعض التعديلات التي وضعها الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية، وتقام المنافسات في إعاقات الداون سيندروم، التوحد، الإعاقة الفكرية، الإعاقة المركبة، للمراحل العمرية تحت 12 سنة، تحت 16، تحت 20، فوق 20.